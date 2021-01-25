ПриватБанк выиграл суд по 247 АЗС у компаний Коломойского

25 января, 2021, 13:40

Верховный Суд 21 января удовлетворил кассационную жалобу государственного ПриватБанка, отменив решения судов предыдущих инстанций, которыми в рамках обеспечения иска 38 компаний, связанных с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, было запрещено возврат или истребование банка сети из 247 автозаправочных станций

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

По информации агентства, постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Согласно сообщению пресс-службы, банк также подал пять исков против третьих лиц, отказывающихся освобождать по требованию ПриватБанка помещения 19 АЗС во Львовской, Волынской и Ровенской областях.

"Имущество было возвращено банка в принудительном порядке в рамках исполнительных производств. В результате прекращения договоров лизинга и возврата банку объектов лизинга, третьи лица, размещались в этих помещениях на основании договоров аренды с лизингополучателем, потеряли свое право владеть и пользоваться этими помещениями (об объектами лизинга) ", - цитирует агентство слова пресс-службы.

В агентстве напомнили, что Северный апелляционный хозяйственный суд 21 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу государственного ПриватБанка, оставив в силе решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта, которым в рамках обеспечения иска 38 компания, связанных с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым суд запретил возврата или истребования надлежащей банка сети из 247 АЗС в соответствующих компаний.

Ранее соответствующие 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, поскольку заявленные меры обеспечения иска тождественны удовлетворению исковых требований.

Пресс-служба ПриватБанка отмечала, что с августа по сентябрь 2016 120 нефтебаз и 248 АЗС менеджмент банка передал в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами ПриватБанка компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Отмечалось, что задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составила более 6 млрд грн.

Уточнялось, что в связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке разрывает эти договоры и возвращает недвижимое имущество в свое владение. В частности, банк через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 АЗС.

ПриватБанк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети АЗС отказываются возвращать имущество финучреждении и блокируют доступ ее представителей в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влияние в его капитал более 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600, 15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране.

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