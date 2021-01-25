Производители робота София создадут еще четыре модели
Об этом сообщает Reuters.
В Гонконге компания Hanson Robotics выпустит еще четырех роботов, подобных Софии, в первой половине этого года для помощи во время пандемии.
"Миру на фоне COVID-19 требуется все большей автоматизации для защиты людей", - отметил основатель и генеральный директор компании Дэвид Хэнсон.
Он заявил, что роботизированное решение проблемы пандемии не ограничивается сферой здравоохранения. По его мнению, человекообразные роботы могут пригодиться в таких отраслях, как авиация и розничная торговля.
По его словам, работы также "могут быть особенно полезными в эти времена, когда люди очень одиноки и социально изолированны".
Хенсон подчеркнул, что его цель продать сотни роботов в 2021 году - как больших, так и маленьких.
- Справка: София - человекообразный робот в виде женщины, разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также для сотрудничества с ними. За основу внешности была взята актриса Одри Хепберн.
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