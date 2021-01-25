Провалились под лед на Черкасчине: спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка
25 января, 2021, 15:35
В Черкасской области спасатели вытащили из р. Днепр тела трех человек, провалившихся под лед 24 января, среди погибших - ребенок
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"С рассвета 25 января на поиски были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 13:40 25 января, водолазы подняли на поверхность тела всех троих погибших.
Спасатели призывают граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температурных показателей.
- Напомним, в воскресенье, 24 января, в Черкасской области во время рыбалки на р. Днепр под лед провалились три человека - двое взрослых и ребенок 2010 г. р.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-