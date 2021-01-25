Провалились под лед на Черкасчине: спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка

25 января, 2021, 15:35

В Черкасской области спасатели вытащили из р. Днепр тела трех человек, провалившихся под лед 24 января, среди погибших - ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С рассвета 25 января на поиски были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 13:40 25 января, водолазы подняли на поверхность тела всех троих погибших.

Спасатели призывают граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температурных показателей.

Напомним, в воскресенье, 24 января, в Черкасской области во время рыбалки на р. Днепр под лед провалились три человека - двое взрослых и ребенок 2010 г. р.

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