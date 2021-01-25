Против подорожания сертификации и коррупции в отрасли: в Одесской области моряки перекрыли трассу "Одесса-Киев"
Об этом сообщает Укринформ .
Активисты сначала митинговали под зданием одесского сервисного центра ГП "Морричсервис", а позже перешли на трассу и перекрыли ее.
"Мы протестуем против коррупции в морской отрасли и необоснованного повышения практически в 10 раз цен за дипломирования и сертификацию специалистов. Если раньше один из таких документов обходился моряку примерно в $ 500 долларов, то сейчас - $ 5 тыc.", - отметил один из участников акции старпом Юрий Король.
Протестующие требуют встречи с председателем ОГА, руководителем СБУ области, чтобы объявить требования.
Сейчас они ходят по пешеходному переходу с плакатами "Моряки в плену коррупции", "Нет взятки - нет диплома".
Моряки пропускают только маршрутки и автомобили экстренных служб.
Участники акции считают виновниками и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют отставки и упрощение системы и снижение цен за дипломирования моряков
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