Против подорожания сертификации и коррупции в отрасли: в Одесской области моряки перекрыли трассу "Одесса-Киев"

25 января, 2021, 13:34

Более 100 моряков в знак протеста против коррупции в отрасли, а также повышения цен в системе сертификации специалистов, перекрыли движение транспорта на трассе Одесса-Киев напротив поста полиции "Дачное" (Одесская область)

Об этом сообщает Укринформ .

Активисты сначала митинговали под зданием одесского сервисного центра ГП "Морричсервис", а позже перешли на трассу и перекрыли ее.

"Мы протестуем против коррупции в морской отрасли и необоснованного повышения практически в 10 раз цен за дипломирования и сертификацию специалистов. Если раньше один из таких документов обходился моряку примерно в $ 500 долларов, то сейчас - $ 5 тыc.", - отметил один из участников акции старпом Юрий Король.

Протестующие требуют встречи с председателем ОГА, руководителем СБУ области, чтобы объявить требования.

Сейчас они ходят по пешеходному переходу с плакатами "Моряки в плену коррупции", "Нет взятки - нет диплома".

Моряки пропускают только маршрутки и автомобили экстренных служб.

Участники акции считают виновниками и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют отставки и упрощение системы и снижение цен за дипломирования моряков