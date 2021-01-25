Протесты против коронавирусных ограничений в Нидерландах переросли в беспорядки: их участники сожгли пункт тестирования на COVID

25 января, 2021, 10:41

В селе Урк на севере Нидерландов, где протестуют из-за усиленных карантин, был подожжен центр тестирования на COVID-19

Об этом сообщает BBC .

Кроме того, демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции, которая в конечном счете использовала слезоточивый газ для разгона митингующих. Министр здравоохранения Уго де Йонг назвал произошедшее произволом.

Также протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников. Правоохранители задержали более 100 человек.

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