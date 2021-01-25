Правительство готовит меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду
Об этом сообщает Правительственный портал.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, готовится меморандум, касающийся тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Над его разработкой работает правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом президента и Ассоциацией городов Украины.
Шмыгаль отметил, что подписание меморандума ожидается в ближайшее время.
Он также добавил, что рынок газа сегодня находится в процессе формирования и месячный тариф на газ не является справедливым для отдельных категорий граждан.
Так, по его словам, правительство сейчас проводит консультации с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), народными депутатами и поставщиками газа о создании в Украине в ближайшее время основы годового продукта.
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