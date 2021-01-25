Порошенко на согласительном совете призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинированием

25 января, 2021, 16:15

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Он призвал депутатский корпус не ограничиваться краткосрочными задачами, а заниматься стратегическими вызовами, которые стоят перед страной, первый из которых - это пандемия COVID-19. Порошенко убежден: за мошеннические сделки вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

"Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений у нас касалось не только этого на текущей пленарной неделе, но и стратегии действий Верховной Рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021 год", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Я хотел бы напомнить, что ровно год назад предыдущее правительство Зеленского распродало за бесценок все средства защиты, оставив людей - учителей, врачей, людей пожилого возраста абсолютно без масок, без средств защиты, что повлекло очень серьезные последствия", - напомнил Петр Порошенко.

"Несколько позже у нас была ужасная ситуация, когда мы согласились на то, чтобы сформировать антиковидный фонд, средства были собраны по местному самоуправлению, по культуре, по науке, лежали мертвым грузом без того, чтобы быть направленными на закупку тестов, вакцин, оборудования, кислорода и оборудование коек", - напомнил пятый президент.

Порошенко отметил, что Украина заплатила жизнями людей за преступное бездействие власти.

"Год назад нас проинформировали о том, что страна имеет десятки миллионов тестов, и это была ложь. Власти Украины фальсифицируют статистику за счет ограничения тестов. Недавно полученная переписка между Офисом президента и Министерством иностранных дел, которая свидетельствует, что в мае прошлого года Европейский Союз предлагал Украине принять участие в финансировании путем небольшого взноса на закупку вакцин. И поскольку средства нужно было этой власти направлять на "большое воровство" с откатами, закупка вакцин не была профинансирована. Сегодня Украина осталась едва ли не единственной среди стран, где еще не началась вакцинация", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил: стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны.

"Пункт первый - это тотальное тестирование. После этого - эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшим, бесплатные лекарства, бесплатные койки, снабженные кислородом", - отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" заметил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, нуждающихся в первоочередной вакцинации, сократилось. "Мы должны до сентября завершить вакцинацию, и сейчас правительство должно обеспечить как можно более скорое начало вакцинации безопасными лекарствами", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что необходимо по примеру программы "Доступные лекарства" ограничить максимальную цену на тесты и на медикаменты.

Кроме того, "Европейская Солидарность" инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от ковида.

"Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно с групп риска", - говорит Петр Порошенко.

Как известно, лидер партии "Европейская Солидарность" предложил стратегию преодоления последствий пандемии, которая предусматривает полное тестирование, качественную диагностику, контролируемую самоизоляцию бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинацию. "Европейская Солидарность" требует также установить государственное регулирование цен на тесты, медикаменты и вакцину от коронавируса.