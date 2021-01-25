Получить займ украинцам будет сложнее: директор «ШвидкоГроші» озвучил прогноз на 2021 год

25 января, 2021, 16:26

В финансовом плане 2021 год может стать еще тяжелее, чем 2020. Такое мнение высказал директор финансового сервиса "ШвидкоГроші" Александр Холод

Он объяснил: в 2020-м в людей еще были некоторые сбережения, которые помогали жить. Но в следующем году все могут усугубить, в том числе, новые штаммы коронавируса, которые в последнее время возникают во многих странах, и то, как Украина будет на это реагировать.

"Цены будут расти, потому что производство останавливается. А новых рабочих мест вряд ли прибавится", — считает Александр Холод.

В таких условиях актуальным будет финансовый сервис ШвидкоГрошi. И важно отметить, что взять займ украинцам будет сложнее — кредитная история станет более открытой и долги людей увидят все кредиторы. Поэтому выдавать деньги будут только добросовестным клиентам.

В ШвидкоГрошi отмечают, что в первую очередь будут помогать добросовестным клиентам и призывают о своих задолженностях побеспокоиться уже сейчас — закрыть их, тем самым улучшив кредитную историю.

"По прогнозам на 2021 год мы настроены очень позитивно. Наша компания планирует поработать с клиентами, которые ранее у нас не обслуживались. Именно на них и будем делать ставку. Также мы очень оптимистично относимся к тем изменениям, которые приготовил НБУ. Прозрачные правила рынка, по которым "ШвидкоГроші" работают уже несколько лет, станут обязательными для всех. Это однозначно улучшит рынок", — подчеркнул Александр Холод.