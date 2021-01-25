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Подарок ко дню рождения и санкции против Дубинского: Зеленский приедет на заседание фракции "Слуги народа", - СМИ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 25 января примет участие в заседании фракции "Слуги народа": планируют обсудить санкции США против нардепа Александра Дубинского

Об этом Бабелю сообщил источник в фракции.

"Должен быть президент ( Владимир Зеленский - ред.) и совместное приветствие от фракции. Персональных подарков просили не дарить, а по желанию перечислить средства на больницу", - отметил он.

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Собеседник сообщил, что ко дню рождения Зеленскому вручат общий подарок от фракции.

Так, заседание должно начаться в 18:00.

На заседании должны обсудить и санкции США за вмешательство в американские выборы против нардепа Александра Дубинского. Ожидается, что это произойдет около 21:00, отметил источник.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
  • Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил , что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
  • 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции . В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
  • Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

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