Подарок ко дню рождения и санкции против Дубинского: Зеленский приедет на заседание фракции "Слуги народа", - СМИ
Об этом Бабелю сообщил источник в фракции.
"Должен быть президент ( Владимир Зеленский - ред.) и совместное приветствие от фракции. Персональных подарков просили не дарить, а по желанию перечислить средства на больницу", - отметил он.
Читайте также: "43 по паспорту, 30 в душе": Зеленский в свой день рождения похвастался фотографией из спортзала
Собеседник сообщил, что ко дню рождения Зеленскому вручат общий подарок от фракции.
Так, заседание должно начаться в 18:00.
На заседании должны обсудить и санкции США за вмешательство в американские выборы против нардепа Александра Дубинского. Ожидается, что это произойдет около 21:00, отметил источник.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил , что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции . В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-