Подарок ко дню рождения и санкции против Дубинского: Зеленский приедет на заседание фракции "Слуги народа", - СМИ

25 января, 2021, 14:31

Об этом Бабелю сообщил источник в фракции.

"Должен быть президент ( Владимир Зеленский - ред.) и совместное приветствие от фракции. Персональных подарков просили не дарить, а по желанию перечислить средства на больницу", - отметил он.

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Собеседник сообщил, что ко дню рождения Зеленскому вручат общий подарок от фракции.

Так, заседание должно начаться в 18:00.

На заседании должны обсудить и санкции США за вмешательство в американские выборы против нардепа Александра Дубинского. Ожидается, что это произойдет около 21:00, отметил источник.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил , что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции . В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

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