Под Офисом президента произошла потасовка между протестующими против повышения тарифов и полицией

25 января, 2021, 15:00

25 января на митинге против повышения тарифов на отопление под ОПУ произошла потасовка между протестующими и полицией

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Под Офисом президента на улице Банковой собралось около 200 человек. Протестующие пришли с требованием снижения тарифа на природный газ для населения.

В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

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По состоянию на 14:30 ситуация спокойная. Ранее сообщалось, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента, которая закончится автопробегом к госдаче президента.

Фоторепортаж - "РБК-Украина":

Напомним, ранее полиция усилила меры безопасности в связи с объявленными на 25 января акциями протеста в правительственном квартале

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