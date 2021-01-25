План расходов бюджета-2020 недовыполнен на 5%: больше всех "сэкономили" МЗ и Минсоцполитики

25 января, 2021, 14:53

Невыполнение плана расходов государственного бюджета на 2020 год составило 5% или 67,3 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, недостатки планировки ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% - до 67,3 млрд грн.

Так, достигли плановых показателей расходы по бюджетным программам Министерства здравоохранения. Отставание от плана составило 10,5 млрд грн, или 7,7%. Из этих средств 2,7 млрд грн предполагалось на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения в результате оплаты фактически оказанных услуг; 2,4 млрд грн - на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения; 2,1 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты, тестов, оборудование и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства COVID-фонда) 1 млрд грн - на закупку медикаментов и лекарственных средств через долговременные процедуры закупок.

Меньше запланированных оказались расходы Министерства социальной политики, где отставание от плана по бюджетным программам составило 5,8 млрд грн. Из этих средств 4,7 млрд грн предполагалось на предоставление Пенсионным фондом единовременного пособия застрахованным лицам, которые могут потерять дохода в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина; 171 млн грн - на финансовую помощь Фонда соцстрахования для выплат медработникам и членам их семей.

Кроме того, не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор) - на 4 млрд грн, Минэкономики - на 3,8 млрд грн, МОП - на 3,7 млрд грн, МВД - на 2,9 млрд грн, Минобороны - на 1,6 млрд грн.

По сложившейся практике некоторые расходы "осваиваются" в конце года. В течение года отдельные расходы были меньше запланированных, а в декабре - вдвое больше чем среднемесячные. А это увеличивает риски неэффективного использования средств ", - подчеркнул Пацкан.

Так, по некоторым бюджетным программам 100% запланированных на январь-декабрь расходов общего фонда проведено в декабре. В частности, 728 млн грн - на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию и обновление материально-технической базы медучреждений; 468 млн грн - на обеспечение защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, а также обеспечение представительства Украины в Европейском суде по правам человека; 31 млн грн - на утилизацию твердого ракетного топлива; 30 млн грн - на строительство объектов в сфере культуры.

В пресс-службе отметили, что из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 83400000000 грн (27,8%) меньше плана и составил 217 млрд грн, что находится в пределах установленного законом предельного объема - 298 млрд грн.

"Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет", - отметил председатель Счетной палаты.

Пацкан также отметил, что доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн больше плана.

Перевыполнен план поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 40400000000 грн (47%); акцизного налога - на 9800000000 грн (7,6%); налога и сбора на доходы физических лиц - на 6 млрд грн (5,4%). Меньше плана поступило НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - почти на 30 млрд грн (9,8%); платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр - 4400000000 грн (100%); поступлений от аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом - на 2800000000 грн (68%); налога на прибыль предприятий - на 1800000000 грн (1,6%).

Председатель Счетной палаты отметил, что в результате недополучения государственных заимствований на 46500000000 грн (6,8%), не выполнено и план поступлений для финансирования госбюджета на 44800000000 грн (6,5%).

От государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. При этом в декабре получено 27% общего объема поступлений от государственных заимствований.

От размещения облигаций внутренних государственных займов на внутреннем рынке получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%).

Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249 500 000 000 грн, что на 24500000000 грн, или 8,9% меньше плана.

Напомним, по данным Счетной палаты, на доплаты медикам не использовано более трети заложенных в COVID-фонде средств.

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