Оккупанты возле Золотого ранили бойца ВСУ, - делегация в ТКГ

25 января, 2021, 13:40

25 января в результате обстрела россиянами позиций в районе Золотого получил ранения украинский военный

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ по Донбасса в Telegram.

Происшествие случилось около полудня.

Военном оказана помощь, его состояние сейчас тяжелый.

Украинской стороной направлено ноту в СММ ОБСЕ. Также установлен режим "тишины".