Оккупанты возле Золотого ранили бойца ВСУ, - делегация в ТКГ
25 января, 2021, 13:40
25 января в результате обстрела россиянами позиций в районе Золотого получил ранения украинский военный
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ по Донбасса в Telegram.
Происшествие случилось около полудня.
Военном оказана помощь, его состояние сейчас тяжелый.
Украинской стороной направлено ноту в СММ ОБСЕ. Также установлен режим "тишины".
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