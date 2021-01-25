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Espreso.tvОбществоОккупанты возле Золотого ранили бойца ВСУ, - делегация в ТКГ

Оккупанты возле Золотого ранили бойца ВСУ, - делегация в ТКГ


фото: pressjfo.news
25 января в результате обстрела россиянами позиций в районе Золотого получил ранения украинский военный

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ по Донбасса в Telegram.

Происшествие случилось около полудня.

Военном оказана помощь, его состояние сейчас тяжелый.

Украинской стороной направлено ноту в СММ ОБСЕ. Также установлен режим "тишины".

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