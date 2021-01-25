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Espreso.tvОбществоОчевидцы сняли погоню медведя за лыжником на курорте в Румынии

Очевидцы сняли погоню медведя за лыжником на курорте в Румынии

На горнолыжном курорте в румынском Предяле медведь устроил погоню за туристом, который спускался по склону

Видео обнародовали в соцсетях очевидцы.

На нем видно, как вниз по склону спускается лыжник, за которым по пятам следует дикое животное.

Как сообщили румынские СМИ, несмотря на жесткое преследование туристу все же удалось оторваться от медведя.

По словам местных властей, человек отвлек от себя внимание животного, сбросив на трассу рюкзак.

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