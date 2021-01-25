Очевидцы сняли погоню медведя за лыжником на курорте в Румынии
25 января, 2021, 17:47
На горнолыжном курорте в румынском Предяле медведь устроил погоню за туристом, который спускался по склону
Видео обнародовали в соцсетях очевидцы.
На нем видно, как вниз по склону спускается лыжник, за которым по пятам следует дикое животное.
Как сообщили румынские СМИ, несмотря на жесткое преследование туристу все же удалось оторваться от медведя.
По словам местных властей, человек отвлек от себя внимание животного, сбросив на трассу рюкзак.
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