Объем наличных денег в обращении за год вырос почти на треть, - НБУ

25 января, 2021, 11:19

Объем наличных средств в обращении по состоянию на 1 января 2021 составил 558, 5 млрд грн

Об этом пресс-служба Национального банка Украины сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января 2021 в обращении находится 558, 5 млрд грн наличных. 2020 года наличные деньги в обращении возросла на треть, или 133, 4 млрд грн.

В пресс-службе отметили, что тенденция к увеличению наличных средств в обращении наблюдается в большинстве стран мира. Это обусловлено как общим ростом финансовых сбережений, так и спросом на ликвидные активы вследствие неопределенности относительно распространения коронавируса, продолжительности карантина и ограничений.

"Поэтому наличные дольше задерживается в обращении - с конца марта прошлого года поступления в банки снизились, хотя выдача оставалась относительно неизменной. Больше всего снизились поступления в кассы банков по платежным картам и за приобретенную иностранную валюту", - отметили в пресс-служба.

В то же время несмотря на рост наличных денег в обращении в 2020 году существенно росли также объемы средств на счетах банков. Как следствие, соотношение наличных и денежной массы осталось практически на уровне прошлых лет.

В НБУ считают, что по мере уменьшения неопределенности спрос на наличные постепенно ослабевать, поскольку украинцы активно используют безналичные расчеты и суммы безналичных операций с использованием платежных карточек в течение года росли. Так, по информации регулятора, доля безналичных операций в общей сумме операций с платежными картами за прошлый год выросла более чем на 3 п.п. - до 58%.