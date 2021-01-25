Нужно по-российски давать в морду, - отец лыжника, который ударил соперника палкой

25 января, 2021, 11:50

Отец российского лыжника Александра Большунова, который ударил финна Йони Мягкая палкой из-за поражения в борьбе за серебро в эстафете на этапе Кубка мира, защитил своего сына

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.

Отец Александра Большунова убежден, что его сын поступил правильно.

"Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. Как по мне, эти негодяи - типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-росийски и давать в морду . Но этого нельзя делать, к сожалению ", - сказал отец лыжника.

Инцидент произошел на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти. На финише Большунов проиграл в борьбе за серебряную награду Мягкая, и несколько раз ударил его палкой . После финиша он врезался в соперника и сбил его с ног.

За выходку лидера, сборную России дисквалифицировали и отобрали у нее бронзовую награду.

A bit of a disagreement in the men's race. Russia's Bolshunov gets disqualified in the race for silver. pic.twitter.com/FwlyUDrvjB - Nakkertok Racing (@NakkertokRacing) January 24, 2021

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