Немецкая служба новостей показала карту с "российским" Крымом, но признала ошибку и извинилась, - посол

25 января, 2021, 08:22

Редакция немецкого телеканала ARD исправила обозначение Крыма российским и извинилась за ошибку

После обращения журналиста Bild Юлиана Репке к крупнейшего немецкого вещателя телевидения ARD в редакции последнего извинились за ошибку и исправили информацию, передает Еспресо.TV .

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после обращения известного журналиста Юлиана Репке в редакцию и письма посольства к руководству медиаконсорциума ошибку исправили, а журналисты извинились.

"Из обращения журналиста Bild Юлиана Рипкета оперативное письмо посольства до Первого ТВ-канала ARD редакция новостей Tagesschau признала свою техническую ошибку - обозначение Крыма как части России, исправила ее, а также извинилась", - написал Мельник.

На обращение журналиста @BILD @JulianRoepcke и оперативное письмо посольства в первый ТВ-канала ARD редакция новостей @tagesschau признала свою техническую ошибку обозначения Крыма как части России, исправила ее, а также попросила прощения https://t.co/7onfD8Ygdj - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2021

Tagesschau (нем. "Обзор дня", - Ред.) - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная сетью общественного телевидения ARD.

Напомним, 24 января в МИД Украины возмутились из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью РФ

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