Нацгвардия может остаться в Вашингтоне на время процесса импичмента Трампа, - СМИ

25 января, 2021, 13:58

Власти США настаивает на присутствии нацгвардейцев в американской столице на время процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа из-за ряда угроз конгрессменам

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Associated Press .

Как отмечается, федеральные правоохранительные органы расследуют факт угроз членам Конгресса накануне второго процесса импичмента Дональда Трампа, до якобы намерений убийства некоторых из законодателей или нападений на них за пределами их места работы - Капитолия.

Согласно информации, полученной журналистами, угрозы членам Конгресса, которые отслеживают сотрудники правоохранительных органов, различаются по конкретности и достоверности. По словам источника, исходя из сообщений потенциальных злоумышленников в интернете и в чат-группах, они планируют нападения на членов Конгресса при их поездок в комплекс Капитолия и обратно во время суда над Трампом.

В связи с этим, по информации источников АР, полиция Капитолия и другие правоохранительные органы приняли решение настоять на том, чтобы тысячи военнослужащих Нацгвардии США оставались в Вашингтоне после инаугурации Джо Байдена.

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