На митинги в России вышло более четверти миллиона человек, - штаб Навального
25 января, 2021, 14:24
По данным сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального, численность участников акции протеста во всех российских городах в субботу, 23 января, составляла минимум 250 тыс
Об этом сообщают Открытые медиа .
"Минимум - 250 тыс, а скорее - где 300 тыс", - сказал глава сети Леонид Волков.
По данным штаба, число протестующих почти никогда не удается узнать точно. Например, по Москве есть несколько оценок и у них большая разница.
Агентство Reuters сообщало о 40 000 протестующих, в ГУ МВД по Москве масштаб протеста оценили для РБК всего в 4000 человек. Оценка координатора проекта Белый счетчик Дмитрия Нестерова - более 20 тыс.
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