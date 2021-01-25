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Espreso.tvОбществоНа Львовщине рыбак провалился под лед

На Львовщине рыбак провалился под лед


фото: ДСНС
25 января в г. Рудки, Самборского района Львовской области, на озере под лед провалился мужчина, 1963 года рождения

Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС во Львовской области, передает "Еспресо.Запад".

Прибывшие на место происшествия установили, что рыбак провалился под лед на расстоянии около 30 метров от берега. Мужчина держался за обломок льда, чтобы не утонуть. Глубина в этом месте - 2-2,5 м.

"Спасатели с помощью ручной пожарной лестницы, веревки, спасательного круга добрались до пострадавшего и вытащили мужчину на берег, где передали работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мужчина скончался в приемном отделение Самборской скорой медицинской помощи.

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