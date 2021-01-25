На Донбассе оккупанты пять раз нарушили "перемирие", один украинский военнослужащий ранен

Недалеко от населенного пункта Хутор Вольный боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранение.

"Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", - говорится в сообщении.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Тарамчука и Водяного. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - из подствольного гранатомета.

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