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На Донбассе оккупанты пять раз нарушили "перемирие", один украинский военнослужащий ранен

25 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В течение текущих суток, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. У Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вольный боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранение.

"Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", - говорится в сообщении.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Тарамчука и Водяного. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - из подствольного гранатомета.

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