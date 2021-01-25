Минкульт добавил двух певиц из РФ в свой "черный список"

25 января, 2021, 20:21

Министерство культуры и информационной политики включило в "черный список" российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову (псевдоним Юлия Беретта)

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"14 января в Министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП российские артистки включены в перечень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству решать "включать" или "не включать" в списки министерство не может.