Минкульт добавил двух певиц из РФ в свой "черный список"
25 января, 2021, 20:21
Министерство культуры и информационной политики включило в "черный список" российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову (псевдоним Юлия Беретта)
Об этом сообщает пресс-служба МКИП.
"14 января в Министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП российские артистки включены в перечень", - говорится в сообщении.
Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству решать "включать" или "не включать" в списки министерство не может.
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