Минфин начал подготовку бюджетной декларации на 2022-2024 годы

25 января, 2021, 17:03

Министерство финансов начало подготовку бюджетной декларации на 2022-2024 годы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Министерство финансов Украины начало процесс подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, документа, определяющего принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и являющегося основой для составления проекта Государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реализация среднесрочного бюджетного планирования - это один из приоритетов работы правительства и Минфина, поскольку предполагает системный подход к формированию бюджетной политики.

Так, всем главным распорядителям государственного бюджета было направлено инструктивное письмо по подготовке предложений к трехлетней Бюджетной декларации. Предложения включают цели государственной политики, которые предполагается реализовать в среднесрочной перспективе; перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики; информацию об изменениях в структуре бюджетных программ распорядителя на три года; перечень информации отраслевого направления, необходимой для подготовки Бюджетной декларации.

В пресс-службе отметили, что указанная информация должна быть подана Минфину до 15 февраля 2021 года, согласно календарю бюджетного процесса.

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