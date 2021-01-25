Moderna заявила, что ее вакцина эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что вакцина от COVID-19 эффективна от новых штаммов коронавируса. В частности, против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Во время лабораторных испытаний удалось подтвердить выработку нейтрализующих антител к новым мутациям коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР.

По данным Moderna двухфазная вакцинация от COVID-19 обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса.

Однако в компании намерены провести еще тесты вакцины на иммунитет от южноафриканского штамма коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb