Moderna заявила, что ее вакцина эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса
25 января, 2021, 17:22
Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Фармацевтическая компания Moderna заявила, что вакцина от COVID-19 эффективна от новых штаммов коронавируса. В частности, против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.
Во время лабораторных испытаний удалось подтвердить выработку нейтрализующих антител к новым мутациям коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР.
По данным Moderna двухфазная вакцинация от COVID-19 обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса.
Однако в компании намерены провести еще тесты вакцины на иммунитет от южноафриканского штамма коронавируса.
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