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МАУ предупредила об изменениях в рейсах в Израиль из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предупредила об изменениях в рейсах в Израиль из-за закрытия аэропорта Тель-Авив имени Бен-Гуриона

Об этом сообщила пресс служба МАУ.

Согласно сообщению, с 26 по 31 января правительство Израиля приняло решение о закрытии аэропорта Тель-Авив имени Бен-Гуриона. Следовательно, возможные изменения в расписании рейсов МАУ PS 777/778 25 и 26 января в связи с необходимостью вылететь из аэропорта Тель-Авив 00:00 26 января.

Кроме того, учитывая спрос среди пассажиров, авиакомпания решила поставить дополнительный рейс Киев-Тель-Авив - Киев, который станет доступным в системе сразу после получения слотов.

  • Напомним, правительство Израиля решило приостановить международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса.

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