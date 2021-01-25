МАУ предупредила об изменениях в рейсах в Израиль из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве
25 января, 2021, 12:31
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предупредила об изменениях в рейсах в Израиль из-за закрытия аэропорта Тель-Авив имени Бен-Гуриона
Об этом сообщила пресс служба МАУ.
Согласно сообщению, с 26 по 31 января правительство Израиля приняло решение о закрытии аэропорта Тель-Авив имени Бен-Гуриона. Следовательно, возможные изменения в расписании рейсов МАУ PS 777/778 25 и 26 января в связи с необходимостью вылететь из аэропорта Тель-Авив 00:00 26 января.
Кроме того, учитывая спрос среди пассажиров, авиакомпания решила поставить дополнительный рейс Киев-Тель-Авив - Киев, который станет доступным в системе сразу после получения слотов.
- Напомним, правительство Израиля решило приостановить международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса.
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