Люди не хотели потратить 20 минут, чтобы сменить поставщика и получить меньшую цену на газ. Но выходят на акции протеста, - эксперт

25 января, 2021, 17:26

За полгода только 3% потребителей отказались от услуг облгазов, которые предлагают самые высокие тарифы

Об этом сообщил "Еспресо.Захід" председатель ОО "Комитет энергетической независимости Украины" Иван Надеин.

"Все эти акции протеста - это попытка дестабилизировать и расшатать политическую ситуацию в стране, - говорит Иван Надеин. - У людей было полгода, чтобы сменить поставщика газа. Перейдя в тот же Нафтогаза можно было сэкономить 20-30% по сравнению с теми тарифам, что предлагают облгазы. Это можно оформить за 20 минут. Но за шесть месяцев это сделали только 3%, а 97% не смогли пройти эту простую процедуру смены поставщика. О чем это говорит? Первое: что одной части украинцев на самом деле неважно, сколько стоит газ. Так зачем для них снижать цены? Другая часть, для которых цена важна, не смогла сменить поставщика из-за неосведомленности или низкой социальной грамотности. И здесь уже недоработка правительства, что украинцам недостаточно объяснили, что такое рынок газа и какие возможности он дает потребителю. Вместо этого правительство вводит предельную цену на газ, которая позволяет клиентам облгазов получать на 30% дешевле газ, хотя практически такую же скидку можно было получить, просто сменив поставщика".

По мнению эксперта, возвращение к регулированию цены на газ в ручном режиме будет иметь только негативные последствия для страны.

"Прежде всего, введение предельной цены на газ - это нарушение наших договоренностей с международными партнерами. И последствия этого мы еще почувствуем, - говорит Иван Надеин. - Но даже после введения предельных цен акции протеста не прекратились. Все политики пытаются на этой теме выиграть политические дивиденды. На митингах кричат о социальной справедливости. Но как раз эта социальная справедливость нарушается введением предельных цен и ограничением субсидий. Ибо кто потребляет много газа, будет получать больше социальной поддержки, чем те, кто живет в небольших домах где-то в селе и использует значительно меньше газа. Справедливо было бы не вмешиваться в рыночное ценообразование, зато увеличить субсидии и адресную помощь тем, кто действительно в этом нуждается. Нельзя сочетать энергетическую политику и социальную политику, потому что так мы возвращаемся в социализм и "уравниловку", когда государство будет платить за все. Мы так вернемся на 10-15 лет назад, в полную дотацию государственных энергетических компаний... Так долго и так сложно создавать рынок газа и так легко его снизить - надо еще иметь политическую волю!"

Во Львове 25 января под стенами областной администрации состоялась акция общественно-политических сил против роста тарифов.

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