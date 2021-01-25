Львов - чуть ли не единственный город в Украине, где еще нет нового исполкома, - новый секретарь горсовета

25 января, 2021, 17:59

Об этом в комментарии для "Еспресо.Захід" рассказал новый секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак.

"Исполком, который до сих пор работает, был утвержден депутатами прошлой каденции. И он, при нормальных условиях, должен действовать в период их полномочий. В других городах Украины, логично, одним из первых решений было утверждение новой структуры совета и нового состава исполкома. У нас это еще не сделано", - отметил политик.

И добавил, что новая каденция началась уже почти три месяца назад. С тех пор уже утвердили новый регламент, в котором четко написано, каким должен быть количественный и качественный состав исполкома. И теперь вновь избранные депутаты должны отвечать за решения, которые были приняты после начала их работы, в том числе и за решения комитета.

"Поэтому у депутатов и общественности вопрос: почему исполком продолжает работать в прежнем составе и вносит в повестку дня щекотливые вопросы, касающиеся, в частности, и согласования и выдачи градостроительных документов", - пояснил Маркиян Лопачак.

Особенно секретарь совета отметил, что в повестку дня этого исполкома Андрей Садовый внес вопросы, касающиеся новоприсоединенных территорий.

"И сейчас складывается ситуация, когда эти решения хотят принимать без представителей этих общин, которые, согласно регламенту, должны входить в новый исполком. Эта ситуация является неправильной, и надеюсь, что городской голова максимально быстро на ближайшем пленарном заседании подаст новый состав исполкома, он будет утвержден и тогда можно говорить о четкой и прозрачной работе этого органа", - подытожил Маркиян Лопачак.

Отметим, 25 января Андрей Садовый намеревался в который раз собрать исполком в старом составе. Однако его заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. При таких же обстоятельствах заседание переносится уже в третий раз.

Ранее мэру удавалось собирать исполком даже дважды в неделю, до времени, когда 23 декабря избрали нового секретаря совета.

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