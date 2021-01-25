Кулеба: Украина должна отрезаться от энергосистем РФ и Беларуси

25 января, 2021, 12:48

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24 .

Он отметил, украинская власть в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии Евросоюза.

"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - наголсив Кулеба.

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