Количество безработных в Украине за год возросло на треть

25 января, 2021, 16:00

Количество безработных по состоянию на 25 января составило 485,3 тыс. украинцев, что на 33% больше, чем на аналогичную дату прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

Согласно сообщению, по состоянию на 25 января 485,3 тыс. украинцев имеют статутс безработного, что на 33% больше, чем на ту же дату 2020 года. Из них 420,7 тыс. человек получали пособие по безработице.

В целом уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Уровень занятости понизился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины.

Отмечается, что в течение года услугами Государственной службы занятости воспользовались 2,2 млн граждан, ищущих работу. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек. При содействии службы занятости было трудоустроено 606 тыс. человек.

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