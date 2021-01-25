Клиенты Укрпочты с февраля должны оформлять таможенные декларации на международные отправления онлайн

25 января, 2021, 12:01

С 1 февраля Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые используют предыдущие таможенные данные в электронном виде

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, с 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединяется к мировым почтовых операторам, которые используют предыдущие таможенные данные в электронном виде. Теперь клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРЕ.

Отмечается, что эти отправления касаться оформления таможенных декларации на международные отправления с товарными вложениями, отправляющихся в заказных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках "М", а также международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью. С марта 2021-му их список будет расширен и к нему присоединятся международные отправления EMS.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, присоединение Укрпочты к мировым почтовых операторов, которые используют предыдущие таможенные данные в электронном виде, - это важный шаг вперед, который позволит Укрпочте быстрее и удобнее обрабатывать международные отправления, а граждане - отриуваты качественные и современные почтовые услуги.

По словам директора департамента международных операций Укрпочты Юлии Павленко, изменить также позволят сэкономить на тарифе, ведь при оформлении международных отправлений онлайн в Укрпочте является welcome-бонус 3%. А для самого популярного вида отправления «мелкий пакет» с 2018 года действует система накопительных бонусов до 15%.

Вместе с тем, пользователи, которые будут приходить в отделение с бумажными декларациями, смогут воспользоваться дополнительной услугой по перепечатка данных с таких деклараций. Ее стоимость будет добавляться к стоимости тарифа отправления.

В Пресс-служба напомнили, что в соответствии со статьями Регламента Конвенции Всемирного почтового союза и новых нормативных таможенных документов ряда стран, почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Отправка, на которых не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и страны-получатели, будут обрабатываться во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.