Глава комитета Рады Мережко остался вице-президентом ПАСЕ на второй срок
25 января, 2021, 15:40
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко снова стал вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй годовой срок
Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.
Мережко стал одним из 17 избранных вице-президентов.
Вице-президентов в ПАСЕ выбирают по квотному принципу. Украина, как большая, но не самая большая делегация, входит во вторую группу вместе с Польшей и Испанией. Ежегодно две страны из этой группы выдвигают своих вице-президентов.
Ассамблея утвердила на новый срок вице-президента украинофоба из РФ Петра Толстого.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-