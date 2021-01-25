Глава комитета Рады Мережко остался вице-президентом ПАСЕ на второй срок

25 января, 2021, 15:40

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко снова стал вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй годовой срок

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Мережко стал одним из 17 избранных вице-президентов.

Вице-президентов в ПАСЕ выбирают по квотному принципу. Украина, как большая, но не самая большая делегация, входит во вторую группу вместе с Польшей и Испанией. Ежегодно две страны из этой группы выдвигают своих вице-президентов.

Ассамблея утвердила на новый срок вице-президента украинофоба из РФ Петра Толстого.