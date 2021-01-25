Финалист Лиги чемпионов "Челси" нашел нового тренера

25 января, 2021, 15:45

Новым главным тренером лондонского "Челси" будет назначен Томас Тухель

Об этом сообщает The Athletic.

Боссы лондонского клуба, которые отправили в отставку Фрэнка Лэмпарда, решили назначить новым главным тренером "Челси" Томаса Тухеля. В назначении немецкого специалиста был лично заинтересован владелец английского топ-клуба Роман Абрамович.

Тухель работал в ПСЖ с июля 2018-го по декабрь 2020 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Немец также тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц" из Германии.

24 декабря стало известно, что ПСЖ планирует подписать контракт с бывшим тренером английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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