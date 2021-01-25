Экс-футболист "Динамо" рассказал, какими в клубе были премиальные во времена Лобановского
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Do Best!.
По словам Яшкина он зарабатывал в "Динамо" $5 тыс.
"В "Динамо" у меня зарплата была маленькая в то время - $5 тыс. Премиальные были $1 тыс. за победу, но только если выиграем чемпионат. В то время, когда я играл, не было баснословных сумм. Но в Лиге чемпионов были хорошие премиальные. В групповом турнире получали $20 тыс. за победу", - признался Яшкин.
Также 45-летний Яшкин рассказал, как просил у Игоря Суркиса повышения зарплаты.
"В "Уралане" я зарабатывал больше. В "Динамо" зарплата не изменилась даже тогда, когда заиграл в сборной Украины. Я подходил к Игорю Михайловичу, спрашивал: "Можно немного добавить?" Сказал: "Я подумаю". Но так и не получилось", - рассказал экс-футболист.
Артем Яшкин выступал в "Динамо" с 1998 по 2002 год на позиции левого полузащитника. Трижды выигрывал чемпионат и дважды брал Кубок Украины.
Провел 8 матчей за сборную Украины по футболу.
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