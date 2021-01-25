Дипломат из КНДР сбежал в Южную Корею
25 января, 2021, 12:31
Дипломат из КНДР Рю Хён У, занимавший должность и.о. главы дипмиссии в Кувейте, бежал в Южную Корею вместе со своей семьей
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник.
Агентство отмечает, что неизвестно, когда именно была осуществлена бегство, однако в местных СМИ ранее появилась информация о том, что Рю Хён В мог эмигрировать в Южную Корею в сентябре 2019 года, через два месяца после побега северокорейского дипломата в Италии.
Южнокорейские СМИ называют Рю Хён В зятем бывшего главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи, который якобы отвечал за секретный фонд лидеров КНДР.
Дипломат мог покинуть КНДР ради будущего своих детей, отмечают СМИ.
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