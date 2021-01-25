Дипломат из КНДР сбежал в Южную Корею

25 января, 2021, 12:31

Дипломат из КНДР Рю Хён У, занимавший должность и.о. главы дипмиссии в Кувейте, бежал в Южную Корею вместе со своей семьей

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что неизвестно, когда именно была осуществлена бегство, однако в местных СМИ ранее появилась информация о том, что Рю Хён В мог эмигрировать в Южную Корею в сентябре 2019 года, через два месяца после побега северокорейского дипломата в Италии.

Южнокорейские СМИ называют Рю Хён В зятем бывшего главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи, который якобы отвечал за секретный фонд лидеров КНДР.

Дипломат мог покинуть КНДР ради будущего своих детей, отмечают СМИ.

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