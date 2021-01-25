Дуда призвал ЕС ужесточить санкции против России

25 января, 2021, 13:43

ЕС должен наложить санкции на Россию в связи как с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, так и с последующей активным участием России в нерешенных конфликтах в Украине и Грузии. Одним из способов увеличения давления на Кремль является наложение санкций на Газпром

Об этом в интервью изданию Financial Times заявил президент Польши Дуда, передает корреспондент Укринформа.

"Результатом нарушения международного права всегда является конфликт. Единственным путем его предотвращения является принуждение соблюдать международное право. А единственный способ это сделать без автоматов, орудий и бомб является санкции. Мы готовы строить консенсус (в ЕС - ред.) по этому вопросу ", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что одним из способов увеличения давления на Кремль является наложение санкций на Газпром.

"Думаю, если ограничим возможность экономического функционирования Газпрома на территории ЕС, особенно в сфере реализации новых инвестиций, то вопросы, связанные с соблюдением международного права, прав человека, политических прав в России, прогрессировать, ведь это будет серьезный шаг в направлении российских национальных интересов ", - заявил Дуда.

Президент РП отметил, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву в феврале "будет ошибкой", если среди условий приезда в РФ не будет освобождение Навального.

"Без этого не о чем говорить (с Кремлем - ред.) ... Россия не является страной, которой можно доверять, и которая разделяет ценности и цели с точки зрения принципов демократии как страны евроатлантического пространства", - подчеркнул президент Дуда.

Он добавил, что Россия - "совсем другая страна, которая уже много лет показывает, что ее имперские амбиции вернулись".

FT напомнила, что в понедельник главы МИД стран ЕС обсудят реакцию Сообщества на арест Навального. Как отмечает издание, Евросоюз разделен в вопросах отношения к России. В то время как Польша и три страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) занимают жесткую позицию в отношении Кремля, многие другие страны колеблются. Однако, как подчеркивает FT, последние события в России вокруг дела Навального и репрессии в отношении мирных демонстрантов "подняли ставку" разговоров министров в Брюсселе. Газета предполагает, что ЕС будет следовать в направлении усиления санкций против России.

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