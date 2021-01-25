Дубинский заявил, что у "слуг народа" на фракции с участием Зеленского отберут гаджеты
25 января, 2021, 17:34
Народный депутат Александр Дубинский заявил, что на заседании фракции "Слуга народа" запретят использовать гаджеты
Об этом он написал в Facebook.
"Кто-то так испугался моего выступления, что решил запретить телефоны на фракции", - подписал он скриншот из чата Telegram, где говорится о том, что вход на заседание фракции с гаджетами запрещен.
Само заседание фракции начнется в 18:00
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"Их (телефоны и гаджеты, - ред.) нужно будет сдать перед входом в зал", - говорится на скриншоте.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
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