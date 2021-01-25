25 января, 2021, 17:34

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что на заседании фракции "Слуга народа" запретят использовать гаджеты

Об этом он написал в Facebook.

"Кто-то так испугался моего выступления, что решил запретить телефоны на фракции", - подписал он скриншот из чата Telegram, где говорится о том, что вход на заседание фракции с гаджетами запрещен.

Само заседание фракции начнется в 18:00

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"Их (телефоны и гаджеты, - ред.) нужно будет сдать перед входом в зал", - говорится на скриншоте.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.