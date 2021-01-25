Чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры в 32 года

25 января, 2021, 15:01

Чемпион мира Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры в 32 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Гросскройца.

Немецкий защитник написал, что он не прощается с миром футбола.

"Спасибо всем за каждое мгновение - мы вместе творили историю. Я прощаюсь, но скоро увидимся", - написал Гросскройц.

Лучшую часть своей карьеры Гросскройц провел в дортмундской "Боруссии", где он выступал с 2009 по 2015 год. В желтой футболке защитник провел 236 матчей, забил 27 мячей и отдал 37 результативных передач.

Защитник также выступал за "Рот Вайс Ален", "Штутгарт" и "Дармштадт". Последним клубом защитника был "Юргорден", который выступает в третьем немецком дивизиона.

Вместе со сборной Германии Гросскройц завоевал титул чемпиона мира по футболу в 2014 году.

Напомним, 16 ноября аргентинский футболист Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры.

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