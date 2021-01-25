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Espreso.tvСпортЧемпион мира оформил ассист в первом матче за "Ворсклу". Видео

Чемпион мира оформил ассист в первом матче за "Ворсклу". Видео


фото: Getty Images
В контрольном матче полтавская "Ворскла" проиграла "Балканам" из Косово

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Чемпион".

"Ворскла" - "Балканы" (Косово) - 1:2

Голы: Щербак, 14 - Даку, 29 Ходжа, 62

Новичок команды Георгий Цитаишвили на 14-й минуте отдал результативную передачу на Дмитрия Щербака. Это первый матч украинца за "Ворсклу".

20-летний Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

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