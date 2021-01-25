Бывшая пресс-секретарь Трампа, которой уделял "внимание" Ким Чен Ын, поборется за кресло губернатора

25 января, 2021, 11:36

Бывшая пресс-секретарь президента США Сара Сандерс вскоре объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора штата Арканзас

Об этом сообщает CNN.

О возможности участия Сандерс в выборах начали ходить слухи сразу после того, как она оставила Белый дом в 2019 году. Ее отец Майк Хаккаби в прошлом также работал губернатором.

Отмечается, что Арканзас последнее время является штатом, где побеждают республиканцы. На последних выборах президента за Дональда Трампа здесь проголосовали 62% избирателей.

Напомним, в сентябре 2020 Сара Сандерс опубликовала мемуары , в которых рассказала о знаках внимания со стороны главы КНДР Ким Чен Ына.

На встрече президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына политики обсуждали спорт в то время, когда Сандерс заметила, что лидер Северной Кореи смотрит на нее.

"Я поймала его взгляд и оторвала себя от бумаг. Наши глаза встретились и он кивнул и подмигнул мне. Я была потрясена и сразу вернулась к документам", - сообщила Сандерс.

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