Бывшая пресс-секретарь Трампа, которой уделял "внимание" Ким Чен Ын, поборется за кресло губернатора
Об этом сообщает CNN.
О возможности участия Сандерс в выборах начали ходить слухи сразу после того, как она оставила Белый дом в 2019 году. Ее отец Майк Хаккаби в прошлом также работал губернатором.
Отмечается, что Арканзас последнее время является штатом, где побеждают республиканцы. На последних выборах президента за Дональда Трампа здесь проголосовали 62% избирателей.
Напомним, в сентябре 2020 Сара Сандерс опубликовала мемуары , в которых рассказала о знаках внимания со стороны главы КНДР Ким Чен Ына.
На встрече президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына политики обсуждали спорт в то время, когда Сандерс заметила, что лидер Северной Кореи смотрит на нее.
"Я поймала его взгляд и оторвала себя от бумаг. Наши глаза встретились и он кивнул и подмигнул мне. Я была потрясена и сразу вернулась к документам", - сообщила Сандерс.
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