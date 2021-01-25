Британский телеканал Sky анонсировал новый фильм о Чернобыльской трагедии
25 января, 2021, 18:00
Телеканал Sky анонсировал выпуск документального фильма об аварии на ЧАЭС
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Deadline.
Лента Chernobyl '86 будет имеет хронометраж 1,5 часа.
Фильм будет основан на недавно раскрытых архивах и свидетельствах очевидцев аварии в 1986 году.
Режиссером ленты станет Джеймс Джонс - лауреат премии "Эмми". Продюсером выступит Top Hat Productions вместе со Sky Studios. Премьера фильма запланирована на 2022 год.
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