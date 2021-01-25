Большинство фракции поддержит назначение Витренко вице-премьером, - нардеп "слуга" Гетьманцев
Вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром рассматривать 25 января на заседании фракции "Слуга народа", отметил нардеп "слуга" Гетьманцев в комментарии " Левому берегу ".
"Этот вопрос будет рассматриваться на фракции. Скорее всего, оно будет рассматриваться в парламенте. Будет провалено назначения Витренко На этот вопрос трудно сегодня ответить. Я думаю, что большинство фракции поддержит Витренко", - пояснил глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Нардеп отметил, что в некоторых народных избранников есть вопросы к Витренко.
"Сегодня вечером на фракции попробуем на них ответить. Тем не менее, вопрос с газом и тарифам исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить. Это положительно. Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры", - считает нардеп.
Заседание фракции "Слуга народа" состоится 25 января в 18:00.
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