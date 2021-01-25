Большинство фракции поддержит назначение Витренко вице-премьером, - нардеп "слуга" Гетьманцев

25 января, 2021, 12:45

По словам главы финкомитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, во фракции "Слуги народа" большинство нардепов готовы поддержать и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра

Вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром рассматривать 25 января на заседании фракции "Слуга народа", отметил нардеп "слуга" Гетьманцев в комментарии " Левому берегу ".

"Этот вопрос будет рассматриваться на фракции. Скорее всего, оно будет рассматриваться в парламенте. Будет провалено назначения Витренко На этот вопрос трудно сегодня ответить. Я думаю, что большинство фракции поддержит Витренко", - пояснил глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Нардеп отметил, что в некоторых народных избранников есть вопросы к Витренко.

"Сегодня вечером на фракции попробуем на них ответить. Тем не менее, вопрос с газом и тарифам исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить. Это положительно. Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры", - считает нардеп.

Заседание фракции "Слуга народа" состоится 25 января в 18:00.

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