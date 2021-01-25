Беларусь начала внезапную проверку боеготовности армии

25 января, 2021, 16:18

С 25 января Беларусь начала внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности своей армии

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.

"25 января по распоряжению Министра обороны Республики Беларусь под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей выполнять задачи в современных условиях.

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные препятствия, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах" , - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb