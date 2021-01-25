Байден поставил в Овальном кабинете камень с Луны, который подарило NASA

25 января, 2021, 16:42

Президент США Джо Байден принес в Овальный кабинет лунный камень, который ему подарило NASA

Об этом сообщило NASA.

"В знак признания амбиций и достижений предыдущих поколений и поддержки нынешнего подхода Америки к исследованию Луны и Марса лунный камень теперь расположен в Овальном кабинете Белого дома. По просьбе администрации Байдена NASA передало камень с Луны, который установили в кабинете 20 января", - говорится в заявлении NASA.

Отмечается, что два астронавта, Харрисон Шмитт и Юджин Сернан, во время миссии "Аполлон-17" отломали этот камень от валуна в 1972 году. А сформировался он во время последнего крупного столкновения на ближней стороне Луны - Имбриумного ударного бассейна, который имеет диаметр 1145 км.

"Лунном образцу 76015,143" уже 3,9 млрд лет, а его вес составляет 332 грамма.

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