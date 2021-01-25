Антирекорд по количеству случаев COVID-19: в Испании за выходные выявили почти 94 тыс. случаев, 767 человек скончались
Об этом сообщает El Pais, передает "Европейская правда".
Министерство здравоохранения сообщило о 93 822 случаях заражения 25 января. Это новый рекорд в выходные дни и 767 смертей, что является самым высоким показателем за время новой волны.
В целом, с момента начала пандемии в Испании, согласно официальным данным Health, инфицировано 2 593 382 человека, а 56 208 человек умерли.
Заболеваемость продолжает расти, в среднем 885 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.
В Министерстве здравоохранения Испании заявили о высокой загруженности больниц с апреля. В отделениях интенсивной терапии она составляет 40%, а в случае обычных коек - 24%.
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