Антирекорд по количеству случаев COVID-19: в Испании за выходные выявили почти 94 тыс. случаев, 767 человек скончались

25 января, 2021, 21:32

В Испании зафиксировали 93 822 случая коронавируса за выходные и 767 смертей. Это самый высокий показатель с начала второй волны COVID-19

Об этом сообщает El Pais, передает "Европейская правда".

Министерство здравоохранения сообщило о 93 822 случаях заражения 25 января. Это новый рекорд в выходные дни и 767 смертей, что является самым высоким показателем за время новой волны.

В целом, с момента начала пандемии в Испании, согласно официальным данным Health, инфицировано 2 593 382 человека, а 56 208 человек умерли.

Заболеваемость продолжает расти, в среднем 885 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

В Министерстве здравоохранения Испании заявили о высокой загруженности больниц с апреля. В отделениях интенсивной терапии она составляет 40%, а в случае обычных коек - 24%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb