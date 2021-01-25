6,99 за кубометр газа - плохое решение, оно убивает рынок, - Тарас Козак

25 января, 2021, 22:07

Решение правительства установить цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр на фоне тарифных протестов - одно из худших, потому что убивает рынок

Такую позицию высказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Я сторонник минимального вмешательства в экономику такими методами, как сейчас это сделало правительство. 6,99 - это просто один из худших вариантов, которые можно было сделать. Это очень популистский вариант, чтобы отчитываться, что мы ограничили цену на газ. Это останавливает рынок ", - сказал Козак.

Он утверждает, что с такими решениями, как установление цены на газ на уровне 6,99 за кубометр, "рынка не будет никогда".

"Поэтому надо работать над тем, что уже хорошо себя зарекомендовало: субсидии. В дальнейшем облегчать получение субсидий, в том числе для безработных - для тех, кто действительно безработный, а не работает где-то в теневом секторе", - отмечает экономист.

Он выступает за рыночную экономику.

"Только большая экономика позволяет платить за коммунальные услуги реальную рыночную цену. Для этого надо, чтобы люди богатели. А богатеть люди могут опять же только при рыночных условиях", - убежден Козак.