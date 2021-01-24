Историки обнародовали инструкцию по слежке за людьми для агентов КГБ СССР

24 января, 2021, 20:40

Администрируемый из Литвы англоязычный сайт архивных документов КГБ kgbdocuments.eu опубликовал отсканированную 27-страничную брошюру "Инструкция по наружному наблюдению, осуществляемому органами безопасности СССР" за 1987 год. В советские времена она имела гриф "Совершенно секретно"

Об этом рассказывает Еспрессо.TV .

"Инструкция" содержит подробные указания по организации наблюдения за подозрительными для советских оккупантов лицами.

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Там расписано, что делать в случае, если объект слежки заметил "хвост", и как этого не допустить.

Документ находится в ссылке.

Им прежде всего пользовались сотрудники подразделений 7-го Главного управления КГБ ("Семерки"), отслеживавшие пребывание на территории Советского Союза гостей из-за рубежа и иностранных диломатив.

Справка

Проект kgbdocuments.eu создан и поддерживается Литовским центром исследований геноцида и сопротивления.

На портале действует удобная поисковая система, изложена информация о сферах деятельности, структуре, методах деятельности, а также соответствующие справочники КГБ за период 1954-1990 годов. Основной язык сайта - английский.

Копии рассекреченных документов приводятся на русском языке с переводом названий документов и резюме на английском языке.

Согласно данным его биографии, в "семерке" после обучения в четыреста первой разведшколе (Ленинград, нынешний Снакт-Петербург) начинал свою карьеру Владимир Путин. Оттуда его направили изучать немецкий язык.

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