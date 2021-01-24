Историки обнародовали инструкцию по слежке за людьми для агентов КГБ СССР
Об этом рассказывает Еспрессо.TV .
"Инструкция" содержит подробные указания по организации наблюдения за подозрительными для советских оккупантов лицами.
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Там расписано, что делать в случае, если объект слежки заметил "хвост", и как этого не допустить.
Документ находится в ссылке.
Им прежде всего пользовались сотрудники подразделений 7-го Главного управления КГБ ("Семерки"), отслеживавшие пребывание на территории Советского Союза гостей из-за рубежа и иностранных диломатив.
Справка
Проект kgbdocuments.eu создан и поддерживается Литовским центром исследований геноцида и сопротивления.
На портале действует удобная поисковая система, изложена информация о сферах деятельности, структуре, методах деятельности, а также соответствующие справочники КГБ за период 1954-1990 годов. Основной язык сайта - английский.
Копии рассекреченных документов приводятся на русском языке с переводом названий документов и резюме на английском языке.
- Согласно данным его биографии, в "семерке" после обучения в четыреста первой разведшколе (Ленинград, нынешний Снакт-Петербург) начинал свою карьеру Владимир Путин. Оттуда его направили изучать немецкий язык.
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