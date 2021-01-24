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Espreso.tvОбществоИсторики обнародовали инструкцию по слежке за людьми для агентов КГБ СССР

Историки обнародовали инструкцию по слежке за людьми для агентов КГБ СССР

Администрируемый из Литвы англоязычный сайт архивных документов КГБ kgbdocuments.eu опубликовал отсканированную 27-страничную брошюру "Инструкция по наружному наблюдению, осуществляемому органами безопасности СССР" за 1987 год. В советские времена она имела гриф "Совершенно секретно"

Об этом рассказывает Еспрессо.TV .

"Инструкция" содержит подробные указания по организации наблюдения за подозрительными для советских оккупантов лицами.

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Там расписано, что делать в случае, если объект слежки заметил "хвост", и как этого не допустить.

Документ находится в ссылке.

Им прежде всего пользовались сотрудники подразделений 7-го Главного управления КГБ ("Семерки"), отслеживавшие пребывание на территории Советского Союза гостей из-за рубежа и иностранных диломатив.

Справка

Проект kgbdocuments.eu создан и поддерживается Литовским центром исследований геноцида и сопротивления.

На портале действует удобная поисковая система, изложена информация о сферах деятельности, структуре, методах деятельности, а также соответствующие справочники КГБ за период 1954-1990 годов. Основной язык сайта - английский.

Копии рассекреченных документов приводятся на русском языке с переводом названий документов и резюме на английском языке.

  • Согласно данным его биографии, в "семерке" после обучения в четыреста первой разведшколе (Ленинград, нынешний Снакт-Петербург) начинал свою карьеру Владимир Путин. Оттуда его направили изучать немецкий язык.

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