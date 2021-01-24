В Ровно собираются построить завод по переработке мусора стоимостью $ 30 млн

24 января, 2021, 09:40

Новый мэр Ровно Александр Третьяк нашел инвестора для переработки ровенского мусора

Сортировать и перерабатывать мусор в Ровно собирались начать еще с десяток лет назад. Предыдущий мэр Владимир Хомко нашел инвестора, который построил сортировочную станцию на землях мусорного полигона. Но она полноценно так и не заработала. Уже через нового главы Третьяка нашелся новый инвестор, готовый выложить 30 млн долларов, чтобы построить в Киеве еще один завод - целый сортировочный комплекс и ТЭЦ, работающей на биомассе, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Ровно вечернее .

В октябре прошлого года, еще будучи председателем, Хомко объяснял так, почему уже построен мусороперерабатывающий комплекс простаивает:

"Переработка мусора стоит 40 евро за тонну. В Польше, например, 80 евро за тонну. Чтобы в Ровно тариф на переработку был 40 евро за тонну, нужно в 7 раз поднять стоимость вывоза мусора. Никто этого пока не готов. Но одно лишь решение Кабмина - и эта деятельность станет выгодной, возникнет сотня мусороперерабатывающих заводов по всей стране. Речь идет о том, чтобы сделать налог на захоронение отходов больше, чем на переработку. Но этого никто не сделает, потому что это политическая смерть для любого.

Каждый житель Европы, от Польши до Португалии, платит за вывоз отходов 6 евро. Украинцы платят в 10 раз меньше. К тому же надо ввести значительные штрафы за несанкционированное вывоз отходов. Иначе вокруг Ровно будут кучи мусора, который люди вывезут, чтобы не платить большие деньги за утилизацию на свалке ".

Ростислав Кралюк, начальник местного коммунального АТП 1728:

"У нас уже есть сортировочная станция, которая стоит три года. Она была рассчитана на отбор пластика, стекла и бумаги, но это лишь 7% от общего объема мусора. Ровенский областной совет под станцию выделяла участок из земель Шпанивськои сельсовета - 3 гектара. А в Здолбунове есть печи, где можно измельченное на сортировочной станции мусора сжигать. Но они так же не работают. Инвестор со Львов не доработал свою идею до конца. Существующую сортировочную станцию надо переоборудовать, чтобы можно было ее в дальнейшем эксплуатировать. Сейчас мы отбираем только пластик с общего объема мусора. Ранее передавали его для переработки двум предпринимателям. Теперь остался только один, в этом заинтересован ".

Игорь Кречкевич, заместитель городского головы, которому поручили изучить новое предложение:

"Инвестор не заинтересован в переоборудовании, достройке и использовании уже имеющихся мощностей для переработки мусора. Он хочет строить новый объект с нуля. Вопрос находится на изучении. Свои выводы должны дать управление, коммунального хозяйства и другие ведомства, ведь не все так просто . Речь не только о переработке мусора, но и о его транспортировке. До конца января должны дать ответ инвестору, или мы заинтересованы в проектах ".

Александр Третьяк, городской голова Ровно:

"Если мы хотим, чтобы Ровно было чистым городом, нужно наладить максимально качественное захоронение, утилизации и качественный сервис. Именно поэтому мы рассматриваем различные инвестиционные варианты".

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