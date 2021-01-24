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Espreso.tvОбществоВ районе Коблево сгорели деревянные домики на базе отдыха

В районе Коблево сгорели деревянные домики на базе отдыха

В курортном селе Сычавка Одесского района Одесской области произошел пожар на одной из местных баз отдыха

В ночь с 23 на 24 января 2021 года его тушили 28 спасателей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net .

Тушение пожара осложнял сильный морской ветер скоростью 15-18 м / с, километровая расстояние до ближайшего гидранта и отсутствие нормальной дороги к базе отдыха, из-за чего застревали спецмашины.

 

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