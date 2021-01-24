В районе Коблево сгорели деревянные домики на базе отдыха
24 января, 2021, 14:50
В курортном селе Сычавка Одесского района Одесской области произошел пожар на одной из местных баз отдыха
В ночь с 23 на 24 января 2021 года его тушили 28 спасателей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net .
Тушение пожара осложнял сильный морской ветер скоростью 15-18 м / с, километровая расстояние до ближайшего гидранта и отсутствие нормальной дороги к базе отдыха, из-за чего застревали спецмашины.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-