В районе Коблево сгорели деревянные домики на базе отдыха

24 января, 2021, 14:50

В курортном селе Сычавка Одесского района Одесской области произошел пожар на одной из местных баз отдыха

В ночь с 23 на 24 января 2021 года его тушили 28 спасателей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net .

Тушение пожара осложнял сильный морской ветер скоростью 15-18 м / с, километровая расстояние до ближайшего гидранта и отсутствие нормальной дороги к базе отдыха, из-за чего застревали спецмашины.