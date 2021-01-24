В Павлограде горело общежитие, есть пострадавшие

24 января, 2021, 08:22

Во время пожара на территории общежития в городе Павлодар Днепропетровской области пострадали несколько человек

Подробности, которые стали известными утром воскресенья, 24 января 2021 года, со ссылкой наГосударственную службу по чрезвычайным ситуациям рассказывает Еспресо.TV .

"23 января в 09:00 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о возгорании в одной из комнат общежития на улице Заводской города Павлоград. По указанному адресу направлены отделения двадцать седьмой и тридцать седьмой государственных пожарно-спасательных частей 6-го государственного пожарно спасательных отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области ", - отмечается в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания.

Из-за сильного задымления, пожарные сразу начали выводить жителей.

С помощью автолестницы, с 4-го этажа были спасены три человека, из них один ребенок. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания выведено по лестничной клетке жителей с 3-го и 4-го этажей здания в количестве шести человек, из которых один ребенок.

В результате пожара пострадали три человека. Медицинскими работниками госпитализированы в Павлоградского больницы интенсивного лечения.

Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м.

Пожар локализован в 09:16 и ликвидирован в 9:38.

К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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