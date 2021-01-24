В нокаут с первого удара, один против всех и все за одного. Видео о том, как россияне учатся давать отпор "космонавтам" с дубинками
24 января, 2021, 22:30
Белорусский телеграм-канал Resistance, где широко обсуждается тактика революционной борьбы, обнародовал подборку самых зрелищных коротких видео с акций в поддержку Алексея Навального, устроенных 23 января 2021 года в крупнейших городах России
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Когда идет активное сопротивление и есть возможность "выгрести", у ментов сразу снижается боевой дух, несмотря на защитную экипировку и дубинки", - говорится в комментарии к этим видео.
Читайте также: "Простите, очень плохое освещение". Юлия Навальная выложила фото из автозака
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-