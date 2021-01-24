В нокаут с первого удара, один против всех и все за одного. Видео о том, как россияне учатся давать отпор "космонавтам" с дубинками

24 января, 2021, 22:30

Белорусский телеграм-канал Resistance, где широко обсуждается тактика революционной борьбы, обнародовал подборку самых зрелищных коротких видео с акций в поддержку Алексея Навального, устроенных 23 января 2021 года в крупнейших городах России

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"Когда идет активное сопротивление и есть возможность "выгрести", у ментов сразу снижается боевой дух, несмотря на защитную экипировку и дубинки", - говорится в комментарии к этим видео.

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