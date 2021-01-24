В нескольких областях повторно выбирают местных депутатов. В Конотопе - мэра

24 января, 2021, 14:21

В Украине в воскресенье, 24 января 2021 года, проходят повторные местные выборы

В 13 областях выбирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Также проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадовского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

Как передает Голос Конотопа, на должность тамошнего городского головы претендуют семь кандидатов.

Однако еще со вчерашнего дня в городе начали распространяться фейки о снятии кандидатур кандидатами.

В частности, была распространена информация о снятии своей кандидатуры Сергеем Завгородним. Однако, она была опровергнута.

Сегодня утром в сети Фейсбук появился очередной фейк о снятии своей кандидатуры Артемом Семенихиным.

По информации полиции избирательные участки в Конотопе открылись вовремя, кроме одного, на которой досчитывали бюллетени.

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