В нескольких областях повторно выбирают местных депутатов. В Конотопе - мэра
В 13 областях выбирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Также проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадовского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.
Как передает Голос Конотопа, на должность тамошнего городского головы претендуют семь кандидатов.
Однако еще со вчерашнего дня в городе начали распространяться фейки о снятии кандидатур кандидатами.
В частности, была распространена информация о снятии своей кандидатуры Сергеем Завгородним. Однако, она была опровергнута.
Сегодня утром в сети Фейсбук появился очередной фейк о снятии своей кандидатуры Артемом Семенихиным.
По информации полиции избирательные участки в Конотопе открылись вовремя, кроме одного, на которой досчитывали бюллетени.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-